«Политические игрища»: экс-глава Конституционного суда прокомментировал открытие дела против него
Бывший глава Конституционного суда Станислав Шевчук считает, что открытое Государственным бюро расследований дело — это «еще один способ давления» на него.
По словам Шевчука, то, что к этому присоединились народные депутаты, свидетельствует о политической составляющей, сообщает LIGA.net.
«Это просто еще один из способов давления на меня со стороны тех лиц, которые были инициаторами моего увольнения и сейчас пытаются установить контроль над КСУ. Поэтому им очень не хочется моего восстановления в должности», — сказал он.
Шевчук отметил, что тема со штатными и внештатными советниками «уже надоела всем» и тут нет никакого нарушения закона.
«А то, что к этим игрищам присоединились народные депутаты, еще раз свидетельствует о политической составляющей моего увольнения», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Госбюро расследований начало уголовное производство в отношении бывшего главы Конституционного суда Станислава Шевчука.
Дело было возбуждено после обращения народного депутата, в котором говорилось, что экс-глава КСУ незаконно назначил себе внештатных советников и таким образом увеличил бюджетные расходы.
Напомним, Шевчук принял присягу судьи Конституционного суда 13 марта 2014 года, а 21 февраля 2018 года его избрали главой КС.
14 мая судьи Конституционного суда поддержали увольнение Шевчука. Через неделю он обжаловал это решение в Окружном админсуде Киева.
Экс-главе КСУ вменяют ответственность за решение об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, принятое в феврале 2019 года.
После этого решения НАБУ пришлось закрыть все дела о незаконном обогащении чиновников.
В свою очередь Всемирный банк и G7 назвали скандальное решение Конституционного суда «крупным поражением» в борьбе с коррупцией.