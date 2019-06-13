«Политические игрища»: экс-глава Конституционного суда прокомментировал открытие дела против него Сегодня, 15:07 Цей матеріал також доступний українською Апостроф Шевчук считает, что уголовное дело — это продолжение давления на него тех, кто инициировал его увольнение Апостроф

Бывший глава Конституционного суда Станислав Шевчук считает, что открытое Государственным бюро расследований дело — это «еще один способ давления» на него.

По словам Шевчука, то, что к этому присоединились народные депутаты, свидетельствует о политической составляющей, сообщает LIGA.net.



«Это просто еще один из способов давления на меня со стороны тех лиц, которые были инициаторами моего увольнения и сейчас пытаются установить контроль над КСУ. Поэтому им очень не хочется моего восстановления в должности», — сказал он.

Шевчук отметил, что тема со штатными и внештатными советниками «уже надоела всем» и тут нет никакого нарушения закона.

«А то, что к этим игрищам присоединились народные депутаты, еще раз свидетельствует о политической составляющей моего увольнения», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Госбюро расследований начало уголовное производство в отношении бывшего главы Конституционного суда Станислава Шевчука.

Дело было возбуждено после обращения народного депутата, в котором говорилось, что экс-глава КСУ незаконно назначил себе внештатных советников и таким образом увеличил бюджетные расходы.

Напомним, Шевчук принял присягу судьи Конституционного суда 13 марта 2014 года, а 21 февраля 2018 года его избрали главой КС.

14 мая судьи Конституционного суда поддержали увольнение Шевчука. Через неделю он обжаловал это решение в Окружном админсуде Киева.

Экс-главе КСУ вменяют ответственность за решение об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, принятое в феврале 2019 года.

После этого решения НАБУ пришлось закрыть все дела о незаконном обогащении чиновников.

В свою очередь Всемирный банк и G7 назвали скандальное решение Конституционного суда «крупным поражением» в борьбе с коррупцией.