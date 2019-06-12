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Политическая вакханалия: Омелян отказался баллотироваться в Раду

Сегодня, 21:52
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Политическая вакханалия: Омелян отказался баллотироваться в Раду - фото

НВ

Владимир Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что не будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.

В комментарии 5 каналу он заявил, что это его окончательное решение.

«Я сознательно принял для себя решение не участвовать в парламентской кампании», — сказал Омелян.

Объясняя причины своего решения, министр указал, что текущая политическая ситуация напоминает «политическую вакханалию».

«Здесь какая-то странная политическая вакханалия происходит, что я, пожалуй, лучше подожду и посмотрю на это со стороны. Если буду полезен Украине, то я всегда готов принести эту пользу на том направлении, где будет возможность этим заниматься», — сказал он.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян не исключал, что будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Владимир Омелян Верховная Рада

Спецтема   Выборы в Раду

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