Зеленский уволил главу Центра противодействия дезинформации

20 апреля, 17:35
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Полина Лысенко (Фото:Полина Лысенко via Facebook)

Полина Лысенко (Фото:Полина Лысенко via Facebook)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 20 апреля, уволил Полину Лысенко с должности главы Центра противодействия дезинформации.

Указ опубликован на сайте главы государства, в нем сказано, что Полина Лысенко ранее подала заявление об увольнении.

В августе 2021 года Полина Лысенко сообщила Детектору медиа, что уходит в декрет, ее обязанности исполнял первый заместитель Лысенко Андрей Шаповалов.

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Лысенко возглавила ЦПД в апреле 2021 года. Она кандидат юридических наук, работала юристом и помощником первого заместителя директора НАБУ, возглавляла департамент международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора и проект по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов (основан экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили). С сентября 2020 года занимала должность директора департамента информационной политики и связей с общественностью Укрзализныци.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Указ Владимир Зеленский Центр противодействия дезинформации

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