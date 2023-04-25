Замдиректора НАБУ стала Полина Лысенко, возглавлявшая Центр противодействия дезинформации 25 апреля, 11:25 Полина Лысенко (Фото:НАБУ/Facebook)

Замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины стала бывшая глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Полина Лысенко.



Приказ о ее назначении подписал директор бюро Семен Кривонос, сообщили в НАБУ во вторник, 25 апреля.

Лысенко уже работала в команде Национального бюро в 2015-2019 годах — была помощницей первого замглавы НАБУ Гизо Углавы.

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После этого она год возглавляла Департамент международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора, а затем руководила проектом по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов. С сентября 2020 года занимала должность директора департамента информационной политики и связей с общественностью Укрзализниці.

В 2021-м Офис президент запустил Центр противодействия дезинформации в Украине при СНБО, который возглавила Полина Лысенко. Президент Владимир Зеленский уволил ее с должности 20 апреля 2023 года.

6 марта Кабмин назначил Семена Кривоноса новым директором НАБУ, которое работало без постоянного руководителя с апреля 2022-го.