Полиции Киева назначили нового руководителя 28 июля, 19:18 Дмитрий Шумейко стал новым главой полиции Киева (Фото:НПУ)

Глава Нацполиции Иван Выговский в пятницу, 28 июля, представил нового начальника Главного управления Нацполиции в городе Киеве полковника полиции Дмитрия Шумейко.



Об этом сообщает пресс-служба НПУ.



Как отмечается, до сих пор Шумейко был временным исполняющим обязанности руководителя столичного главка.

«Я видел Дмитрия Александровича в самые сложные моменты для столицы, даже во время обстрелов Киева он проявил себя как профессиональный ответственный руководитель, одним из первых был на местах прилетов. Под его руководством полицейские действовали четко и слаженно, все доказательства военных преступлений должным образом зафиксированы», — сказал Выговский.

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В свою очередь Шумейко поблагодарил министра внутренних дел Игоря Клименко и главу Нацполиции за доверие и поддержку.

«Я уверен, что коллектив полиции Киева справится со всеми вызовами и поставленные задачи будут выполнены», — сказал Шумейко.

До 20 января управление Нацполиции в Киеве возглавлял Иван Выговский. 14 июля Кабмин назначил его главой Нацполиции, после того, как предыдущий глава Игорь Клименко еще в январе был назначен министром внутренних дел.



Клименко назначили на должность вместо министра Дениса Монастырского, который погиб при падении вертолета в Броварах.