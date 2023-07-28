Полиции Киева назначили нового руководителя

28 июля, 19:18
Поделиться:
Дмитрий Шумейко стал новым главой полиции Киева (Фото:НПУ)

Дмитрий Шумейко стал новым главой полиции Киева (Фото:НПУ)

Глава Нацполиции Иван Выговский в пятницу, 28 июля, представил нового начальника Главного управления Нацполиции в городе Киеве полковника полиции Дмитрия Шумейко.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Как отмечается, до сих пор Шумейко был временным исполняющим обязанности руководителя столичного главка.

«Я видел Дмитрия Александровича в самые сложные моменты для столицы, даже во время обстрелов Киева он проявил себя как профессиональный ответственный руководитель, одним из первых был на местах прилетов. Под его руководством полицейские действовали четко и слаженно, все доказательства военных преступлений должным образом зафиксированы», — сказал Выговский.

Видео дня

В свою очередь Шумейко поблагодарил министра внутренних дел Игоря Клименко и главу Нацполиции за доверие и поддержку.

«Я уверен, что коллектив полиции Киева справится со всеми вызовами и поставленные задачи будут выполнены», — сказал Шумейко.

До 20 января управление Нацполиции в Киеве возглавлял Иван Выговский. 14 июля Кабмин назначил его главой Нацполиции, после того, как предыдущий глава Игорь Клименко еще в январе был назначен министром внутренних дел.

Клименко назначили на должность вместо министра Дениса Монастырского, который погиб при падении вертолета в Броварах.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев Полиция Национальная полиция Украины Нацполиция Денис Монастырский Игорь Клименко Иван Выговский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X