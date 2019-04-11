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Полиция продолжает фиксировать раздачу денег и сетки избирателей - Аваков

Вчера, 18:29
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Полиция продолжает фиксировать раздачу денег и сетки избирателей - Аваков - фото

Пресс-служба полиции

Правоохранители продолжают фиксировать нарушения

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители продолжают фиксировать сетки избирателей и раздачу денег. 

Об этом сообщает Громадське.

"Продолжаем фиксировать раздачу денег и сеток. И мы их прекращаем, успешно прекращаем. Вчера это было в Черниговской области, очередной этап был. В Киевской области в Василькове продолжаются следственные действия по ряду нарушений”, - сказал глава ведомства, но не сообщил, о ком из кандидатов идет речь.

По мнению Авакова, к второму туру дело дойдет до объявления подозрения виновным.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Полиция Арсен Аваков

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