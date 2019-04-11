Полиция продолжает фиксировать раздачу денег и сетки избирателей - Аваков Вчера, 18:29 272 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба полиции Правоохранители продолжают фиксировать нарушения Пресс-служба полиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители продолжают фиксировать сетки избирателей и раздачу денег.

Об этом сообщает Громадське.

"Продолжаем фиксировать раздачу денег и сеток. И мы их прекращаем, успешно прекращаем. Вчера это было в Черниговской области, очередной этап был. В Киевской области в Василькове продолжаются следственные действия по ряду нарушений”, - сказал глава ведомства, но не сообщил, о ком из кандидатов идет речь.

По мнению Авакова, к второму туру дело дойдет до объявления подозрения виновным.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.