Полиция прекратила охрану «дворца Медведчука» — УП

27 октября, 18:39
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Дворец Виктора Медведчука возле Пущи-Водицы (Фото:slidstvo.info)

Дворец Виктора Медведчука возле Пущи-Водицы (Фото:slidstvo.info)

Полиция охраны в ночь на четверг, 27 октября, покинула территорию дома подозреваемого в госизмене кума Путина Виктора Медведчука в Пуще-Водице. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники на территории.

По информации УП, в полночь полиция охраны прекратила предоставлять свои услуги на территории «дворца» Медведчука. Позже департамент полиции охраны в комментарии журналистам сказал, что полиция разорвала охранный договор в одностороннем порядке, но не назвал причины.

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"…Наши сотрудники действительно осуществляли охрану публичной безопасности и порядка на территории объекта в Пуще-Водице. Однако полиция охраны в одностороннем порядке расторгла договор и прекратила предоставлять предусмотренные им услуги, начиная с 00:00 27 октября 2022 года", — заявили в департаменте.

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26 октября УП опубликовала расследование о том, что «дворец» Медведчука под Киевом охраняется полицией охраны.

По информации издания, 3 октября на территорию возле дома Медведчука в Пуще-Водице приехали юристы компании его жены Оксаны Марченко и вызвали полицейских, заявив о своем праве на собственность. Там находится база охранной компании нардепа от запрещенной ОПЗЖ — Шторм. В общественной организации НПУ Межигорье, представители которой взяли дом под охрану и на сохранение после начала полномасштабного вторжения РФ, рассказали, что «владельцы» появились впервые с 24 февраля.

12 октября представители Медведчука опять вызвали правоохранителей — на территорию возле дома. Источники издания заявили, что на территории постоянно дежурит полиция охраны, услуги которой платные.

В ночь 22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, того привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали».

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Полиция Виктор Медведчук Украинская правда Пуща-Водица Охрана

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