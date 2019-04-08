Полиция пообещала усилить контроль на "аномальных" участках во втором туре выборов
Советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что во время второго тура президентских выборов правоохранители усилят присутствие на участках, где результаты голосования в пользу одного из кандидатов без объективных объяснений существенно отличаются от общей тенденции.
Об этом сообщает Укринформ.
"Мы обращаем внимание общественности, имеющей отношение к избирательной кампании, субъектов избирательной кампании, чтобы обратили внимание на подобные "аномальные" участки и так же, возможно, провели свой анализ и, возможно, чтобы наблюдатели качественно работали - ведь, возможно, и есть признаки вовлечения админресурса или каких фальсификаций. Из другой стороны, мы усилим участие наших правоохранителей на подобных участках", - сказал чиновник.
По его словам, под "аномальными" участками имеются в виду избирательные участки, на которых результаты голосования за кандидата отличаются от среднестатистической пропорции в пределах избирательного округа или области.
Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.