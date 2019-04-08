Полиция пообещала усилить контроль на "аномальных" участках во втором туре выборов Сегодня, 17:27 230 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба полиции Второй тур выборов состоится 21 апреля Пресс-служба полиции

Советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что во время второго тура президентских выборов правоохранители усилят присутствие на участках, где результаты голосования в пользу одного из кандидатов без объективных объяснений существенно отличаются от общей тенденции.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы обращаем внимание общественности, имеющей отношение к избирательной кампании, субъектов избирательной кампании, чтобы обратили внимание на подобные "аномальные" участки и так же, возможно, провели свой анализ и, возможно, чтобы наблюдатели качественно работали - ведь, возможно, и есть признаки вовлечения админресурса или каких фальсификаций. Из другой стороны, мы усилим участие наших правоохранителей на подобных участках", - сказал чиновник.

По его словам, под "аномальными" участками имеются в виду избирательные участки, на которых результаты голосования за кандидата отличаются от среднестатистической пропорции в пределах избирательного округа или области.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.