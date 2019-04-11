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Спецтема: Выборы президента Украины

Полиция открыла дело из-за ролика, где Зеленского сбивает грузовик

Сегодня, 15:55
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Полиция открыла дело из-за ролика, где Зеленского сбивает грузовик - фото

Скриншот с видео t.me/euua19/64

В штабе Зеленского решили усилить охрану шоумена

Нацполиция начала уголовное производство по факту распространения ролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбивает грузовик.

В пресс-службе ведомства сообщили, что дело открыли по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению.

Также готовится официальный запрос в администрацию соцсетей, которые распространили это видео. Полиция будет требовать удалить контент.

Накануне в сети появился видеоролик, в котором фура сбивает Зеленского на дороге.

В штабе шоумена обвинили в такой агитации штаб своего оппонента - нынешнего президента Петра Порошенко. Там также заявили о необходимости усилить охрану Зеленского.

Видео было опубликовано поздно вечером во вторник, 10 апреля, в Telegram-канале Европейское будущее Украины – именно этот канал был указан в обращении Порошенко 7 апреля, где он призывает избирателей присоединиться к его команде.

В Telegram-канале ролик был опубликован с комментарием "Зе Энд".

В штабе Порошенко пока не прокомментировали инцидент.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

По данным последних опросов, Зеленского готовы поддержать 61% украинцев, а Порошенко - 24%.

Теги:   Видео Петр Порошенко Полиция Владимир Зеленский Президентские выборы в Украине 2019

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