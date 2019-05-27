Полезно для признания ПЦУ. Епифаний рукоположил в епископы представителя Элладской церкви Сегодня, 14:05 186 Цей матеріал також доступний українською pomisna.info Церемония состоялась в Михайловском соборе pomisna.info

Митрополит Киевский Епифаний рукоположил в сан епископа ПЦУ представителя Элладской церкви, архимандрита Епифания.

Церемония состоялась 26 мая в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Епифаний (Димитриу) был рукоположен в сан епископа Ольвийского, он будет заниматься приходами этнических греков в составе ПЦУ.

Ранее митрополит Киевский заявил, что рукоположение представителя Элладской церкви «было бы полезным для признания ПЦУ на международном уровне».

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала пятнадцатой церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Согласно прогнозам, Элладская церковь может первой признать ПЦУ.

Московский патриархат отказался признать Православную церковь Украины.

В январе 2018 года вступил в силу закон, который устанавливает, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам.

В ПЦУ уже перешли более 500 общин Московского патриархата.