Россия хотела уничтожить Зеленского и установить марионеточное правительство из «людей с погонами» — Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Россия прежде всего планировала уничтожить президента Владимира Зеленского и установить марионеточное правительство из «людей с погонами».
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«План был довольно прост и дерзок: прежде всего, уничтожение президента нашей страны. У них это стояло вопросом номер один, и было несколько попыток по этому вопросу», — рассказал Данилов в интервью BBC.
По словам секретаря СНБО, он получил первые данные вечером 22 февраля, после чего проинформировал президента, Управление госохраны, премьер-министра, главу МВД и другие соответствующие органы. После этого было еще четыре попытки, последняя, информацию о которой Украина получила от партнеров, — 7 марта.
Отвечая на вопрос о том, была ли стрельба на подходах к Офису президента, Данилов сказал, что «стрельбы в первые дни было немало»:
"…Я не хочу говорить количество людей, которых положили в первые дни, ДРГ, которые были на территории. Они здесь были. Вы не думайте, что они шли неподготовленными. Была сетка, были проработаны многие моменты. Но я благодарен и охране президента, и УГО, которое держало и держит правительственный квартал, и всем нашим военным".
Данилов сказал, что марионеточное правительство в Украине должны были возглавить «люди в больших погонах». Он не назвал этих людей, но заявил, что это не Виктор Медведчук и не Виктор Янукович.
В марте советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что, по его мнению, с начала полномасштабного вторжения России на президента Украины Владимира Зеленского было совершено более десяти попыток покушения. Россия привлекала боевиков ЧВК Вагнера и «кадыровцев».
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