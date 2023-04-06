Кремль все еще хочет убить Зеленского — Данилов

6 апреля, 17:44
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Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины)

Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины)

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что страна-агрессор Россия не отказалась от своей цели ликвидировать президента Владимира Зеленского.

«Задачу относительно ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня», — сообщил Данилов в интервью Укринформу.

Данилов напомнил, что ранее у россиян не получилось физически ликвидировать Зеленского, поэтому сейчас они пытаются политически уничтожить главу государства.

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«Россия стремится к политической ликвидации нашего президента, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны. Россиян это точно не устраивает», — отметил он.

Секретарь добавил, что в конце февраля — начале марта 2022 года «был горячий период» относительно попыток физически устранить Зеленского.

Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения России пережил более 12 попыток покушения.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   СНБО Владимир Зеленский Алексей Данилов

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