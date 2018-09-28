Покушения на активистов: Пострадавший от нападения Сергей Стерненко рассказал о том, что может предпринять Порошенко

Вчера активисты пикетировали Администрацию президента с требованием расследовать многочисленные случаи нападений на активистов

Одесский гражданский активист Сергей Стерненко, на жизнь которого неоднократно покушались, рассказал о том, как президент Украины Петр Порошенко должен отреагировать на участившиеся нападения на активистов.

"В любой цивилизованной стране, когда меньше чем за год происходят более 50 заказных нападений на людей, которые высказывают свою гражданскую позицию - это чрезвычайная ситуация. В таких ситуациях президент должен обратиться к народу, немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и координировать действия силовиков", - отметил активист в эфире Радио НВ.

По словам Стерненко, нападения на активистов не являются не связанными между собой происшествиями, а в них прослеживается "одна линия, которая сегодня фактически является акцией террора по запугиванию гражданского общества".

Напомним, что вечером в четверг, 27 сентября, под зданием Администрации президента на Банковой в Киеве прошла акция Молчание убивает.

Активисты пикетировали Администрацию президента с требованием расследовать многочисленные случаи нападений на активистов в разных городах Украины. По данным организаторов акции, за последний год произошло 50 атак на активистов. Ни один из нападавших не был наказан.