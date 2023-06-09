Исполнитель покушения на Стерненко получил 10 лет тюрьмы 9 июня, 18:46 Сергей Стерненко в суде над Баймукашевым (Фото:Sternenko / Telegram)

Активист и волонтер Сергей Стерненко в пятницу, 9 июня, заявил, что исполнитель второго нападения на него получил 10 лет лишения свободы.

Решение принял Приморский райсуд Одессы.

По словам Стерненко, Абзал Баймукашев 1 мая 2018 года выстрелил ему в затылок, но он не потерял сознание и смог задержать напавшего.

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«Баймукашев был признан виновным в покушении на умышленное убийство и незаконном хранении и обращении с оружием», — написал активист.

Приговор вступит в силу через месяц, если Баймукашев не будет его обжаловать.

Стерненко добавил, что Баймукашев — единственный, кого судили за нападение на него по всем трем эпизодам. Он обвиняет в организации нападений мэра Одессы Геннадия Труханова.

«Процесс по моей самозащите во время третьего нападения продолжается и уже близок к приговору», — сообщил он.



Сергей Стерненко в 2018 году трижды подвергался нападениям.

Вечером 7 февраля его атаковали у подъезда дома, где он жил с девушкой, когда пара выходила из машины. Он рассказал, что подбежавшие неизвестные открыли двери машины со стороны водителя и один из нападавших начал бить его «предметом, похожим на короткую биту». Активист получил резаную рану бедра, сотрясение головного мозга, ссадины на лице и ушиб грудной клетки.

1 мая Стерненко сообщил о еще одном нападении на него возле его дома: он заявил, что услышал выстрел и почувствовал удар в шею сзади, а когда обернулся, то увидел нападавшего, который начал убегать. Стерненко догнал его и задержал с помощью прохожих. Сам активист получил рану шеи — нападавший стрелял в него сзади резиновыми пулями.

Нападавшим оказался уроженец Казахстана Абзал Баймукашев, который получил украинское гражданство в 2003 году и жил в поселке Черноморка возле Одессы.

24 мая Стерненко неподалеку от его дома атаковали двое мужчин. Он получил серьезную травму руки, но ранил ножом обоих нападавших. Один от полученных травм скончался на месте, другому удалось скрыться. Активиста подозревали в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия. В январе 2021 года его отпустили на поруки народного депутата от фракции Голос Романа Лозинского.