Убрать Путина. Несколько вполне реальных и более сложных способов устранения российского диктатора — экспертиза НВ 27 августа, 08:05 В России нет признаков подготовки переворота, рассказал НВ военный разведчик (Фото:Коллаж НВ)

НВ опросил сотрудников украинских спецслужб и собрал все возможные версии отстранения хозяина Кремля — от физического уничтожения до мягкого транзита власти.



Путин не должен оставаться у власти, — такое заявление еще в марте сделал президент США Джо Байден во время визита в Польшу. И добавил, что война российского диктатора против Украины является «стратегическим провалом» Москвы.

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Тогда же еще более радикально высказалась американский сенатор Линдси Грэм, прямо призвавшая ликвидировать Путина.



А в середине августа Саймон Тисдолл, ведущий международный корреспондент авторитетных британских The Guardian и The Observer, в своей колонке для второго издания написал: после шести месяцев нерешительной поддержки, которая помогает Украине не проигрывать, но и не дает разгромить войска РФ окончательно, стратегической целью для стран Запада должно было бы стать отстранение Путина от власти.



Не так давно Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, даже заявил, что спустя два месяца после начала полномасштабного вторжения в Украину на Путина совершили покушение. Впрочем, представители западных разведок эту информацию опровергли.



Тем не менее, Путин может столкнуться с внутренними угрозами для своей жизни или рискует быть свергнутым кем-нибудь из своего ближайшего окружения. Такое заявление сделал бывший офицер ЦРУ Дэниел Хоффман в общении с The Daily Beast.



Хоффман считает, что потенциальная угроза может исходить от трех человек: главы совбеза РФ Николая Патрушева, главы ФСБ Александра Бортникова и министра обороны Сергея Шойгу.



Так возможно ли ликвидировать российского диктатора? И каковы реальные сценарии его отстранения от власти?



Задача максимальной сложности



Собеседник НВ в ГУР рассказал, что с началом войны Путин существенно сократил круг лиц, с которым он лично контактирует. «Путин боится своего окружения», — пояснил этот источник. Кроме того, российский диктатор серьезно усилил свою охрану, избегает плохо защищенных мест и даже рабочие встречи проводит только при усиленном контроле.



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