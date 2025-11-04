Зеленский поручил увеличить финансирование корпусов на ключевых направлениях фронта

Президент Владимир Зеленский поручил увеличить финансирование корпусов, которые обороняют ключевые направления на фронте , отметив важность Покровского плацдарма. Об этом он заявил по итогам рабочих визитов на позиции сил обороны во вторник, 4 ноября.

«Сегодня — в Донецкой, Днепровской области, самое главное — на Покровском направлении, именно в тех корпусах, которые делают важные вещи, которые уничтожают оккупанта, защищают Покровск, Мирноград, Доброполье», — сказал президент.

Зеленский перечислил подразделения, которые посетил: Первый корпус Национальной гвардии Азов (Добропольское направление), 4-я бригада оперативного назначения НГУ Рубеж, 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада и 414-я отдельная бригада ударных беспилотных авиационных систем ВСУ Птицы Мадяра.

Отдельно Зеленский подчеркнул потребность в наращивании производства и закупок беспилотников.

«Дронов должно быть больше — всех типов дронов, и независимости в производстве дронов — нашей собственной независимости и действительно надежных партнеров Украины», — добавил он.

По его словам, продолжается проработка новых контрактов на поставку вооружений и механизмов, а также предложения по совершенствованию процедур в армии.

«Я поручил увеличить финансирование корпусов на ключевых направлениях, обсудил это с командованием», — подытожил президент.

Ранее Зеленский сообщал, что встретился с украинскими защитниками на Покровском и Добропольском направлениях.

Ситуация в Покровске — главное

31 октября ряд СМИ написали о специальной операции ГУР Украины в Покровске. По данным Суспільного, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Журналист The Economist Оливер Кэррол опубликовал видео, как утверждается, начала операции.

Агентство Reuters написало, что около 10 спецназовцев высадились в Покровске с вертолета Black Hawk в начале недели. Операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Покровском направлении продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских войск.

В отчете за 1 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) указывали, что российские войска активизировали штурмовые действия в районе Покровска, пытаясь полностью захватить город.

Оккупанты недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска, сообщали эксперты со ссылкой на геолоцированные кадры, обнародованные 31 октября и 1 ноября.

3 ноября командир взвода беспилотных систем Шершни Довбуша 68-й отдельной бригады сообщил, что враг фиксируется практически во всех кварталах и районах Покровска.

4 ноября ГУР опубликовало видео операции, которая продолжается в Покровске.