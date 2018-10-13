Поклонская отреагировала на сообщение о подозрении Генпрокуратуры Украины

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская назвала "запугиванием" обвинения Генеральной прокуратуры Украины в свой адрес, сообщает Радио Свобода Крым.Реалии.

"Я так понимаю - это некое запугивание. Потому что я помогаю детям, которым не помогает ни генеральный прокурор Украины, ни президент Украины, которых они вычеркнули уже из жизни", - сказала Поклонская в комментарии Крым.Реалии.

Кроме того, Поклонская отрицает свою причастность к тяжким преступлениям.

"Статья 438 - это преступления против мира, международной безопасности и человечества. Они обвиняют меня фактически в таких преступлениях, которые необходимо предъявить сегодняшнему руководству в Украине", - пояснила Поклонская.

Генпрокуратура составила сообщение о подозрении относительно экс-"прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) УК Украины. По данным следствия, Поклонская организовала незаконное преследование украинцев, которые отстаивали суверенитет и территориальную целостность Украины.

В 2014 году после аннексии Россией Крыма Поклонская перешла на сторону России. Указом президента РФ Владимира Путина была назначена "прокурором" марионеточной "Республики Крым" (с 2 мая 2014 года по 6 октября 2016). В 2016 году избрана депутатом Госдумы РФ.

Органами МВД Украины объявлена в розыск по статье 109 ч. 1 УК - "действия, предпринятые с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор в рамках осуществления таких действий".