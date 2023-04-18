«Они хотят всех кинуть». Интервью NV с Николаем Давидюком о том, как украинский политикум готовится к выборам, несмотря на войну

18 апреля, 08:49
NV Премиум
Поделиться:
Верховная Рада Украины (Фото:Пресс-служба Верховной Рады Украины)

Верховная Рада Украины (Фото:Пресс-служба Верховной Рады Украины)

Автор: Власта Лазур

На фоне войны и финансовых проблем, которыми объясняют задержку возврата доплат военным, украинский политикум приступил к подготовке к выборам, даже без известной даты проведения, рассказал в интервью Radio NV Николай Давидюк, политолог.

— Я начну с Пасхи. Не знаю, обратил ли ты внимание, но, например, на территории Киево-Печерской лавры свои пасхальные службы провели обе церкви. И ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием и УПЦ МП. Можно это назвать какой-то взвешенной государственной политикой, несмотря на то, что государство запретило УПЦ МП пользоваться и Нижней и Верхней лаврой, служение на Пасху дали провести?

Видео дня

Читайте также:

ПЦУ провела Пасхальную службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры (Фото:ПЦУ / Facebook) Впервые за 300 лет — на украинском. ПЦУ провела первую Пасхальную службу в Киево-Печерской лавре — фото, видео

— То, что Украина позволяет провести россиянам богослужение — это исключительно потому, что украинская сторона настроена не агрессивно, очень миролюбиво. Но это не означает, что Украина будет отступать от тех целей, которые мы объявили. А это деколонизация и деоккупация украинских святынь и украинской религии от ФСБ-шного влияния. Потому что сегодня Московский патриархат — олицетворение структур ФСБ, которые помогали российским войскам заходить в Украину, перед этим проводили пропагандистскую просветительскую деятельность против государства Украина.

Теги:   Верховная Рада Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины Николай Давидюк

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X