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Пока шел конкурс. Зеленский предлагал должность пресс-секретаря главреду Украинской правды — СМИ

Вчера, 15:44
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Пока шел конкурс. Зеленский предлагал должность пресс-секретаря главреду Украинской правды — СМИ - фото

Радио Свобода

Севгиль Мусаева отказалась от должности пресс-секретаря Зеленского

Владимир Зеленский предлагал должность пресс-секретаря президента главному редактору Украинской правды" Севгиль Мусаевой, сообщает theБабель со ссылкой на источники.

По данным издания, предложение о работе Зеленский сделал после 15 мая, через несколько недель после начала публичного конкурса на замещение вакансии. К этому моменту претенденты успели пройти несколько этапов отбора.

Мусаева в конкурсе не участвовала. В это время она заканчивала учебу в Гарвардском университете в США.

Предложение о работе Зеленский сделал лично по телефону. Мусаева от должности отказалась.

Сама Мусаева эту информацию не подтвердила и не опровергла.

Нынешний пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ответила, что «это не является сейчас приоритетом для Владимира», а она как представитель коммуникации имеет право «определяться с уровнем этичности тех вопросов, которые должна задавать президенту».

За комментариями Мендель посоветовала обратиться к пресс-секретарю ЗеКоманды Ирине Победоносцевой.

Теги:   Севгиль Мусаева Владимир Зеленский

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