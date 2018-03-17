Пока российские боевики действуют на украинской земле, Минские соглашения не имеют шансов – Порошенко

Ситуация на Востоке Украины - это не замороженный конфликт, а жаркая война – Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко надеется на продвижение Минского процесса после выборов президента РФ. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Westdeutsche Zeitung.

"Канцлер Меркель точно знает ситуацию на Востоке Украины. Это не замороженный конфликт, а жаркая война. Народ Донбасса страдает от российской оккупации, гуманитарная ситуация сокрушительная. Украинские солдаты постоянно гибнут от российских снайперов", – сказал президент.

По словам Порошенко, спутниковые снимки показывают, что на территории Украины используется около 1000 артиллерийских орудий, 300 ракетных систем и 700 российских танков.

"Пока российские боевики работают на украинской земле, Минские соглашения не имеют шансов", – заявил он.

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Однако Порошенко убежден, что после президентских выборов в РФ появится новая возможность изменить положение к лучшему. Ключевым пунктом для осуществления Минских соглашений президент назвал создание миротворческой миссии на Донбассе, которая обезвредит боевиков. Важнейший вопрос, по его словам, заключается в том, согласится ли Россия в Совете Безопасности ООН создать подобную миссию.

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За стол переговоров Путина должны посадить санкции, считает президент.

"Санкции – это не наказание. Однажды наказанием за российскую агрессию должен стать международный трибунал. Санкции служат для того, чтобы привести Путина к переговорному столу. Я был бы рад, если бы санкции против России были сняты, но только тогда, когда последний российский солдат исчезнет с Донбасского региона и Крыма. Пока мирное соглашение не будет полностью реализовано, не должно быть ослабления санкций против России", – подчеркнул Порошенко.

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