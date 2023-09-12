Поиском пропавших без вести при особых обстоятельствах будет заниматься МВД — Кабмин 12 сентября, 23:01 Генеральный штаб ВСУ будет создавать группы для поиска пропавших без вести (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Кабмин во вторник, 12 сентября, передал полномочия по розыску пропавших без вести при особых обстоятельствах Министерству внутренних дел.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram по итогам заседания Кабинета Министров.

«Передано от Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Министерство по вопросам внутренних дел полномочия по координации розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и решения других, связанных с этим вопросов», — пишет он.

Видео дня

Также, по словам Мельничука, теперь Генеральный штаб ВСУ будет создавать группы для поиска пропавших без вести. Их должен согласовать Координационный штаб по обращению с военнопленными.

«Деятельность Секретариата Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах будет обеспечивать МВД», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение о ликвидации Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который, в частности, занимался обменом тел павших военнослужащих.

В мае 2023 года в Украине был введен Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. В настоящее время официально подтверждено примерно 23 тысячи человек, которые считаются пропавшими без вести из-за военных действий.