Шмыгаль во время встречи с королем Чарльзом III пригласил его в Украину 19 сентября, 20:26 Чарльз III, Елена Зеленская и Денис Шмыгаль в Лондоне 19 сентября 2022 года (Фото:Денис Шмигаль / Facebook)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 19 сентября, встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Букингемском дворце.

У себя в Telegram-канале Шмыгаль написал, что вместе с первой леди Еленой Зеленской выразил Чарльзу III соболезнования от имени президента, правительства и всех украинцев в связи со смертью его матери, королевы Елизаветы II. Шмыгаль поблагодарил нового британского монарха за поддержку Украины Британией и лично королевой.



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«Подчеркнул, что украинский народ был бы рад в будущем приветствовать короля Чарльза ІІІ с визитом в нашей стране», — добавил он.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что на церемонии прощания с королевой Елизаветой II присутствовали первая леди и премьер-министр, также проститься с покойным монархом пришли многие украинцы.

«Я благодарю всех украинцев в Соединенном Королевстве, кто показал в этот скорбный момент нашим британским друзьям, что Украина — рядом с ними», — добавил он.

Накануне похорон первую леди Елену Зеленскую в Лондоне приняла принцесса Уэльская.

19 сентября в Великобритании проходят похороны королевы Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. На церемонии государственных похорон присутствовали около 500 зарубежных высокопоставленных гостей, включая мировых лидеров и других представителей государств.

Тело королевы Елизаветы II похоронят на территории Виндзорского замка, в мемориальной часовне короля Георга VI, во время семейной службы, которая начнется в 19:30 (21:30 по Киеву).



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