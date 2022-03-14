«Еще одна эскалация вторжения». Послы ЕС и еще четырех стран отреагировали на похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного

14 марта, 10:13
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Мэра Днепрорудного Евгения Матвеева оккупанты похитили 13 марта (Фото:Энергодар новости)

Мэра Днепрорудного Евгения Матвеева оккупанты похитили 13 марта (Фото:Энергодар новости)

Послы Великобритании, США, Канады, Японии и стран Евросоюза осудили похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного российскими оккупантами.

«Это очередная эскалация вторжения и уродливая тенденция, когда объектом нападения становятся гражданские политические лидеры», — отметили они в заявлении.

Послы призвали к немедленному освобождению всех избранных должностных лиц, похищенных российскими захватчиками. Они также потребовали от России прекратить незаконные и отчаянные попытки подорвать украинскую демократию.

https://twitter.com/UKinUkraine/status/1503267728165122049

11 марта мэра Мелитополя Ивана Федорова похитили россияне.

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Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты пытают мэра Мелитополя, чтобы он записал видео с поддержкой России.

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13 марта российские оккупанты похитили мэра Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева.

Похитили также главу Мелитопольского районного совета Сергея Приму, соорганизатора проукраинских митингов в Мелитополе Ольгу Гаймусову и депутата Запорожского областного совета Лейлу Ибрагимову.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Евросоюз Мелитополь Война России против Украины

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