«Еще одна эскалация вторжения». Послы ЕС и еще четырех стран отреагировали на похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного
Мэра Днепрорудного Евгения Матвеева оккупанты похитили 13 марта (Фото:Энергодар новости)
Послы Великобритании, США, Канады, Японии и стран Евросоюза осудили похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного российскими оккупантами.
«Это очередная эскалация вторжения и уродливая тенденция, когда объектом нападения становятся гражданские политические лидеры», — отметили они в заявлении.
Послы призвали к немедленному освобождению всех избранных должностных лиц, похищенных российскими захватчиками. Они также потребовали от России прекратить незаконные и отчаянные попытки подорвать украинскую демократию.
11 марта мэра Мелитополя Ивана Федорова похитили россияне.
Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты пытают мэра Мелитополя, чтобы он записал видео с поддержкой России.
13 марта российские оккупанты похитили мэра Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева.
Похитили также главу Мелитопольского районного совета Сергея Приму, соорганизатора проукраинских митингов в Мелитополе Ольгу Гаймусову и депутата Запорожского областного совета Лейлу Ибрагимову.
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