Поговорили о жизни. Что известно о встрече Зеленского с Макроном Сегодня, 20:50 1541 Цей матеріал також доступний українською REUTERS Зеленский не стал детально рассказывать о встрече журналистам REUTERS

12 апреля 2019 года шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Рассказываем, что известно об этой встрече.

Накануне

11 апреля о том, что такая встреча состоится, сообщили в Елисейском дворце. Согласно этому сообщению, встреча Макрона и Зеленского была назначена на 15:00. Планировалось, что после нее Макрон встретится и с действующим президентом Петром Порошенко.

Вечером 11 апреля, когда президент Петр Порошенко пришел в студию 1+1 и предложил Зеленскому начать дебаты прямо там, Зеленский заявил, что уже находится в Париже.

Как прошла встреча

Сообщение о том, что Эммануэль Макрон принял Владимира Зеленского в Елисейском дворце, появилось на страницах шоумена в соцсетях после 17:00. На опубликованном видео видно участников встречи за столом и группу журналистов, которая их снимала.

После встречи Зеленский коротко прокомментировал ее корреспонденту Радио Свобода.

“Очень классная, теплая атмосфера, очень встреча была конструктивной, я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы”, - сказал он.

«Про життя, про головне говорили»



Ексклюзивні кадри – Володимир Зеленський розповів про зустріч з Емманюелем Макроном pic.twitter.com/0kch6xcdi4 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 12 апреля 2019 г.

Детально о ходе и темах переговоров шоумен рассказывать не стал.

“Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом. Говорили о жизни, о главном говорили, о прекращении войны на Донбассе”, - заявил Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

После встречи с Зеленским начались переговоры Макрона с президентом Петром Порошенко.

По состоянию на 20:30 в Елисейском дворце встречу с Зеленским не прокомментировали.