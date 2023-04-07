В ДТП погиб бывший нардеп Владимир Стретович
Владимир Стретович (Фото:Александр Доний/Facebook)
Общественный деятель Александр Стретович сообщил, что в ДТП погиб бывший народный депутат Владимир Стретович.
"Досадная весть - в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович в прошлом - народный депутат нескольких созывов", - сообщил Доний.
Владимир Стретович был народным депутатом четырех созывов. Три раза избирался по спискам партии Наша Украина.
Стретович - заслуженный юрист Украины (1996), награжденный орденом Ярослава Мудрого ІV степени. Ему было 64 года.