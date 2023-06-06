Подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Украине освобождать свои территории — Зеленский по итогам Ставки
Затопление в Херсоне после подрыва Россией дамбы Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года (Фото:Kherson Regional State Administration/Handout via REUTERS)
Президент Владимир Зеленский во вторник, 6 июня, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого в том числе обсуждали подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.
Зеленский у себя в Telegram рассказал, что участники Ставки заслушали доклады военного командования, рассмотрели ситуацию на фронте и готовность Сил обороны к дальнейшим действиям. По словам главы государства, готовность сейчас «максимальная».
Президент также сказал, что украинская разведка на Ставке доложила о ситуации на Каховской ГЭС.
«Главный вывод — подрыв был умышленным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники. В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории», — подчеркнул Зеленский.
Ранее командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что в военном командовании была учтена возможность подрыва Каховской ГЭС российскими войсками и это не должно помешать украинскому наступлению.
Каховская ГЭС — что известно о подрыве
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.
Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.
Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.
Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.
В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.