Подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Украине освобождать свои территории — Зеленский по итогам Ставки 6 июня, 19:46 Затопление в Херсоне после подрыва Россией дамбы Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года (Фото:Kherson Regional State Administration/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 6 июня, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого в том числе обсуждали подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Зеленский у себя в Telegram рассказал, что участники Ставки заслушали доклады военного командования, рассмотрели ситуацию на фронте и готовность Сил обороны к дальнейшим действиям. По словам главы государства, готовность сейчас «максимальная».

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Президент также сказал, что украинская разведка на Ставке доложила о ситуации на Каховской ГЭС.

«Главный вывод — подрыв был умышленным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники. В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории», — подчеркнул Зеленский.

Ранее командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что в военном командовании была учтена возможность подрыва Каховской ГЭС российскими войсками и это не должно помешать украинскому наступлению.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.



Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.



Инфографика: NV

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.



В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

