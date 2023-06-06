Украина направила в Совбез ООН срочный запрос из-за подрыва Россией Каховской ГЭС — пресс-секретарь Кислицы 6 июня, 15:56 Россияне взорвали Каховскую ГЭС (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Украина во вторник, 6 июня, направила в Совет безопасности ООН срочный запрос из-за подрыва Россией Каховской ГЭС.

Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в комментарии Суcпільному.

Он отметил, что Украина инициирует заседание Совбеза ООН из-за подрыва Россией Каховской ГЭС. Отмечается, что Киев направил в Совбез срочный запрос и ожидает ответа.

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«Ожидаем оперативной реакции сразу как начнется рабочий день. В Нью-Йорке еще 7 часов утра, но мы уже значительную часть работы провели. Мы сейчас руководствуемся заявлением МИД, где говорится о созыве Совбеза», — сказали у Кислицы.

Ранее в МИД Украины по итогам экстренного заседания Совета нацбезопасности и обороны заявили, что хотят созвать Совбез ООН из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.