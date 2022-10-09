«Боится его заменить». Советник главы МВД объяснил, почему российский диктатор не снимет с должности Шойгу 9 октября, 15:20 Российский диктатор Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на военной выставке в Москве, 15 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин не лишит должности министра обороны РФ Сергея Шойгу из-за страха усилить политическое влияние ФСБ, рассказал в эфире Радио НВ Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины.

«Безусловно, они не столь весомы, как сам Путин, безусловно, они вряд ли могут быть людьми, которые претендуют на влияние уровня Путина. Но судя по тому, какие комплиментарные заявления делал Кадыров, мы можем говорить о том, что очевидно все же градус их критики (имею в виду и Кадырова, и Пригожина) в отношении Минобороны [РФ], в отношении руководства так называемой СВО может несколько пойти на спад. Хотя я думаю, что они и дальше будут продолжать критиковать Шойгу и Герасимова, но на данный момент могу четко сказать, что в том числе благодаря подрыву Крымского моста Шойгу сохранил свой пост», — рассказал Денисенко.

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Относительно сообщений о задержании высокопоставленных военных в Москве, о чем накануне сообщили в ГУР Украины, советник главы МВД считает, что следует подождать дальнейшего хода событий и учитывать страх Путина перед усилением политического влияния тех или иных групп.

«Нужно будет посмотреть за развитием событий, но можем четко сказать, что для населения, более или менее следящего за событиями, понятно, что нужно менять военное руководство Российской Федерации потому что оно не справилось. К счастью, для нас Путин делать никакие изменения не собирается пока. Он понимает, что есть две группы влияния, которые могут теоретически делать „дворцовые перевороты“ — это армия и это ФСБ», — добавил он.

«Усилить сейчас ФСБ, сняв Шойгу, Герасимова, и назначить людей из их окружения — это означает [для Путина] ослабить самого себя. Поэтому, по существу, Путин на какие-то кардинальные вещи не пошел. Он сделал [определенные перестановки] и назначил Суровикина, удовлетворившего и Шойгу, с одной стороны, и кадыровцев, пригожинцев, ФСБ и так далее», — резюмировал Денисенко.

Российский диктатор Владимир Путин 8 октября назначил командующим войсками РФ в Украине генерала Сергея Суровикина, более 30-летнюю карьеру которого британская разведка называла полной «обвинений в коррупции и жестокости».

Причины такого решения не были озвучены. Вероятно, это связано с провалами российской армии на территории Украины.

НВ коротко рассказал, что известно о новом командующем российскими оккупантами.

