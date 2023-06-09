«Умудрились ничего не делать». Кулеба резко прокомментировал вялую реакцию ООН после теракта России на Каховской ГЭС 9 июня, 23:23 Дмитрий Кулеба (Фото:Tiksa Negeri/Reuters)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал слабую реакцию ООН на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

В эфире телемарафона в пятницу, 9 июня, Кулеба отметил, что международные организации не могут реагировать быстро и оперативно, учитывая бюрократию и сдерживающие факторы.



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«Прошу прощения за недипломатичный термин, но ООН очень конкретно… ладно, буду дипломатом, „ошиблась“ в день теракта и преступления геноцида. Они праздновали „день русского языка“ и набрали в рот воды. Я думаю, если бы они набрали в рот днепровской воды, смешанной с машинным маслом, кровью и с вонью мертвых животных, возможно, они бы немного иначе себя вели. Но поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, то они умудрились весь день молчать и ничего не делать», — сказал министр.

В то же время, по его словам, офис ООН в Украине прилагал усилия и оперативно отправил небольшую команду в Херсон. Накануне Кулеба встретился с его представителями.

«Они удвоили свои усилия — больше людей, больше помощи. Мы сформировали две команды, которые сидят в Херсоне и Запорожье, готовы ехать на левый берег заниматься гуманитаркой и эвакуацией, если Россия даст „гарантии безопасности“. Она, скорее всего, их не даст», — добавил глава МИД.

Ранее, по информации немецких СМИ, представитель Офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что пока не может судить, является ли уничтожение россиянами Каховской гидроэлектростанции военным преступлением. Он также назвал обстоятельства, повлекшие разрушение Каховской ГЭС, «слишком непонятными».

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.



Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук 8 июня сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.



По данным МВД Украины, в результате подрыва Каховской ГЭС погибли как минимум пять человек и еще 13 пропали без вести.



В Херсонской области подтоплены 48 населенных пунктов, эвакуированы 2412 человек. В Николаевской области подтоплены 23 населенных пункта, эвакуировали 825 человек. По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, вода понемногу отступает, вечером ее уровень снизился почти до 5 метров.

