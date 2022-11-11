Резников назвал угрозы оккупантов подорвать Каховскую ГЭС «безумной идеей», а ядерный удар — «непрактичным» 11 ноября, 11:00 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Алексей Резников назвал «безумной идеей» угрозы российских оккупантов подорвать Каховскую ГЭС по мере их отступления из Херсонской области.

В интервью Reuters он заявил, что такой шаг приведет к затоплению контролируемых РФ территорий, а также перекроет доступ пресной воды в оккупированный Крым.

«Если вы посмотрите на ландшафт в этом районе, вы увидите, что западный берег представляет собой возвышенную местность, а восточный берег — ниже его. Это означает, что вода будет течь к востоку от этого берега, что создаст риски для их войск», — отметил Резников.

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Касаемо ядерных угроз министр сказал, что для России было бы непрактично прибегать к шагу, который может привести к ухудшению отношений с такими странами, как Индия и Китай.

По данным украинской разведки, российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС. Украина призывает ООН и ЕС как можно быстрее направить на ГЭС международную миссию.

В ОК Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.



Инфографика: НВ