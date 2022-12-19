250 новых дронов из Ирана. Этой ночью РФ атаковала Украину «шахедами» из свежей партии — Зеленский 19 декабря, 15:15 Зеленский рассказал подробности ночной атаки дронами Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь с 18 на 19 декабря Россия атаковала территорию Украины ударными беспилотниками Shahed из новой партии, которую страна-агрессор получила от Ирана.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе своего обращения к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF).

По его словам, всего в новой партии от Ирана было 250 беспилотников.

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Зеленский подчеркнул, что российские ракеты и иранские дроны применяются постоянно для ударов, прежде всего, по украинской энергетике.

В ночь с 18 на 19 декабря РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Соломенском и Шевченковском районах столицы, есть попадание в объект критической инфраструктуры. В некоторых районах столицы частично пропал свет.

В Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

По данным Воздушных сил, украинские защитники сбили 30 из 35 иранских беспилотников.



