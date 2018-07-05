Подозрение в убийстве полковника милиции. Как фигурировал в политике и чем известен экс-нардеп Шепелев

4 июля 2018 года утром Александру Шепелеву в который раз сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса

Правоохранители объявили подозрение бывшему народному депутату в организации убийства полковника милиции Романа Ерохина 12 лет назад, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Детали дела

Фамилию экс-нардепа прокурор не назвал, но сообщил, что она начинается на букву "Ш", а сам бывший народный избранник сейчас находится под арестом.

Экс-нардеп сбегал из больницы и находился в розыске Интерпола

Это убийство было расследовано, и исполнители были приговорены к 12 годам, но организатора так и не установили.

Матиос отметил, что на момент совершения преступления подозреваемый был народным избранником. Вероятно, речь идет об экс-нардепе Александре Шепелеве, это видно из других уголовных дел, где фигурирует бывший политик.

"Народный депутат Украины решил отомстить Ерохину, ликвидировав его как руководителя оперативной группы. Для этого привлек 5 человек, из которых были действующие или бывшие работники правоохранительных органов, которые за значительное материальное вознаграждение согласились совершить убийство действующего сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью", - сообщил Матиос.

Смотрите также

По словам прокурора, следственная группа во главе с полковником милиции Ерохиным раскрыла деятельность конвертационного центра, действовавшего при одном из коммерческих банков в Донецке. Конечным бенефициаром этого финансового учреждения, как отметил Матиос, "был один народный депутат в то время".

Непосредственно Шепелев предоставил огнестрельное оружие, автотранспорт и деньги для организации убийства. В июле 2006 года в Киеве группа лиц похитила Ерохина, а потом его нашли убитым в легковом автомобиле под Киевом.

Кое-что о Шепелеве и возбужденном против него деле

Александр Шепелев был народным депутатом 5 и 6 созывов. Был избран по списку Блока Юлии Тимошенко, а в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов.

4 июля утром ему сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Дело против экс-нардепа было возбуждено еще в 2012 году. Александра Шепелева обвиняли в причастности к хищению средств Родовид Банка на сумму более 220 млн грн. Кроме того, экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета Автокразбанка Сергея Кириченко в январе 2003 года и в деле о покушении на жизнь бывшего акционера Родовид Банка Сергея Дядечко.

Шепелев может быть ценным носителем компромата на Юлию Тимошенко и других ведущих украинских политиков

В конце марта 2014 Шевченковский райсуд Киева избрал для Шепелева меру пресечения в виде двухмесячного ареста. Впоследствии экс-нардепа перевели в больницу, откуда он сбежал. В сентябре 2014 года Интерпол объявил в розыск беглеца. Менее чем через год он был задержан в Подмосковье и арестован.

В августе Шепелев вышел из российского СИЗО. 8 февраля этого года экс-нардепа задержали под Киевом. При себе у него было удостоверение так называемого министерства государственной безопасности ДНР и украинский паспорт, выданный на другую фамилию Николая Боруха, а также удостоверение народного депутата на его собственную фамилию.

Печерский районный суд образ Шепелеву меру пресечения на 2 месяца. Впоследствии суд неоднократно продлевал ему арест. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о наличии документов, подтверждающих, что Шепелев был агентом ФСБ России.

Организатор финансовых схем

Шепелев давно известен в среде банкиров, как один из организаторов финансовых схем, рассказал руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев. Он может быть ценным носителем компромата на Юлию Тимошенко и других ведущих украинских политиков, ведь работал на всех и со всеми влиятельными фигурами.

Шепелеву грозит пожизненное заключение

И задержание, вероятно, может быть связано с политической борьбой в преддверии президентских выборов, считает эксперт.

"Занимался легализацией конвертационных центров. Продумывал схемы, как надежно спрятать деньги за границей. Именно таким он был нужен властям. У общества выработался иммунитет к громким обвинениям. Того эффекта, на который рассчитывают, не будет", - убежден Золотарев.

Военная прокуратура уже готовит для Шепелева ходатайство в суде о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без применения залога. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что подозреваемый в целом ряде тяжких преступлений бывший народный депутат (Батькивщина) Александр Шепелев согласился на сделку со следствием.