«Ситуация довольно странная». За какие слова и действия мэру Полтавы Мамаю инкриминируют статью за шпионаж — объясняет эксперт 5 января, 11:45 Эксклюзив NV Городской голова Полтавы Александр Мамай (Фото:Полтавский городской совет)

Екатерина Березюк, аналитик движения Честно, в интервью Радио NV рассказала, как городской голова Полтавы Александр Мамай стал первым чиновником высокого ранга, которому инкриминируют подозрение в сдаче позиций украинских военных.

— Итак, состоялся брифинг прокурора Полтавской области, и он сообщил, что у суда есть 72 часа, чтобы отреагировать на ходатайство. А ходатайство такое: взять городского голову Полтавы Александра Мамая под стражу и отстранить от должности сроком на два месяца.

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Напомним, его подозревают в разглашении информации о размещении подразделений ВС Украины. Сам Мамай говорит следующее: «меня обвинили в том, что я 15 декабря на пресс-конференции сказал информацию, связанную с обеспечением военнослужащих. Это не засекреченная информация, она открыта».

И, собственно, уже от него еще и обращение к Президенту Украины. Акцентирует Мамай, что фактически выдвигаемые ему обвинения являются политически мотивированными. Вот, собственно, эта реакция такая с задержкой от Мамая, по вашему мнению, какой является? Насколько она, скажем так, убедительно звучит?

— На самом деле трудно сказать, потому что, возможно, собирался с мыслями или ждал еще, что что-нибудь выяснится. Но, поскольку уже есть вот ходатайство прокуратуры и понятно, что это единственная возможная мера пресечения, учитывая ту статью 114-ю, по которой обвиняют Мамая, то, видимо, поэтому он и решил сделать эту пресс-конференцию, обращение к президенту, обращение к общине. В самом обращении он еще и отмечает, что с этой информацией ознакомлены и работники горсовета, и депутаты, всем депутатам были разосланы.

То есть действительно ситуация довольно странная, потому что трудно назвать это действительно государственной тайной. И также он отмечает еще примеры, когда политики, чиновники также разглашали информацию, и в принципе он намекает на такое выборочное правосудие, что вот там по другим случаям никакой реакции не последовало, а по нему было. И то, что он говорит, что уже год охотятся на его должность, что хотят снять его с должности мэра.

Здесь важно еще понимать, какие еще доказательства есть у СБУ и прокуратуры, исчерпывающий ли это перечень, то о чем говорит Мамай, что именно он сказал об этой части, которая должна быть создана 15 декабря, или это единственное, что есть по этому делу? Вот это важно понимать.

— Поскольку это был брифинг, была ли возможность, вдруг вы отслеживали, не спрашивали ли о каких-то дополнительных подозрениях? Готовится ли что-то такое?

— Я, к сожалению, не успела просмотреть, буду смотреть запись. Единственное, что смотрела комментарии. Такие уж выжимки перечитывала. Согласно закону военного времени уже эта статья переформатирована, поэтому там единственная возможная мера пресечения — это содержание под стражей. И даже этот срок отстранения от должности, понятно, что если вина будет доказана, то он будет продлен на неограниченный срок, так скажем.

— Речь идет о 72 часах на то, чтобы принять решение, насколько я понимаю. Однако есть информация, что уже один из следователей, которому определили рассмотрение этих ходатайств, заявил о самоотводе, дело отходит к другому судье. По вашему мнению, есть основания, что рассмотрение этого ходатайства будут затягивать? И если пройдут эти еще три дня, то что дальше процессуально?

— Там уже другой судья также заявил, что берёт самоотвод. То есть, уже их двое. И вот прокуратура говорит, что если все судьи будут брать этот самоотвод, дело передадут в другой суд. Понятно, что это затягивание. Это Полтавский суд, местный. Возможно, есть вариант передать в какой-то другой город, я думаю, что, в принципе, такой вариант прокуратура также рассматривает.

— То есть, не на территории Полтавы?

— Да. Я думаю, что такой вариант тоже возможен. Пожалуй, скорее все-таки будут брать другой. Здесь непонятно, почему судьи берут этот отвод, боятся ли они действительно, что дело политически мотивировано, или… Там у Мамая тоже были разные истории с судами.

— Мы помним даже судью Жовтневого [районного суда] Полтавы. И там звучали обвинения со стороны как раз судьи, которая сказала, что на нее оказывали давление, в частности называла фамилию Мамая. Правильно ли мы помним?

— Да, была ситуация.

— А вот эта история с тем, кто будет тогда на должности, если начнется это расследование, или изберут эту меру пресечения, в частности, вероятно, как просит прокуратура, содержание под стражей, как-то уже понятно, что это будет секретарь? Потому что я уже видела аналитику от полтавских медиа, что там даже за эту должность, кто будет исполнять обязанности? Уж какие-то политические целые баталии.

— Обычно секретарь, но пока сложно сказать, какая там будет действительно ситуация. Да, если такая ситуация, мы помним, и перед выборами была, и довольно достаточно такая широкая была и кампания предвыборная, и были уж такие там баталии. И видим, что сейчас тоже повторяется ситуация. Сложно понимать, как там будет дальше. Пока важно понимать, действительно ли будет эта мера пресечения, насколько это дело быстро будет двигаться.

— А успели ли вы как-то понять, как на политическую жизнь Полтавского горсовета повлияло именно это подозрение, о котором перед Новым годом сообщили? То есть как-то это расшевелило горсовет?

— На самом деле там ситуация с депутатами такая неоднозначная достаточно, вообще сотрудничество Мамая с депутатами сложное. Вот даже он на этой пресс-конференции говорил, что не ходят депутаты на заседания. Помним, что в 2021 году Европейская солидарность собирала, писала заявление с требованием отстранить Мамая, что в 2018 году это предыдущая каденция Мамая, его все-таки отстранили, потому что совет выразил недоверие. То есть такое довольно долгое историческое у него не совсем удачное сотрудничество с депутатами.

— Кстати, какой расклад политический в Полтавском горсовете? Высказался ли сейчас кто-то в поддержку Мамая? Или там немного другой баланс, так сказать?

— Скажу честно, не видела ни среди депутатов, ни среди местных СМИ, чтобы кто-нибудь писал о поддержке, этого не видела. Ну точно понятно, что будут партии, которые будут радоваться такому решению. Помним, что от Слуг народа был свой кандидат, который также вел такую достаточно упорную борьбу за кресло, но не был избран на должность, поэтому, возможно, и партия Слуга народа будут удовлетворены таким решением, точно Европейская солидарность. Ну, в общем, такой расклад.

— А как здесь сейчас проявил себя областной совет? Говорят, что вот глава областной военной администрации всячески тоже сейчас рассматривает разные варианты, как как-то заменить Мамая на этом посту. Я так понимаю, что история с созданием городской военной администрации тоже позволила бы отстранить Мамая.

— Да, это тоже возможный вариант. Ну, кстати, Мамай, делая обращение к президенту, к общине, он также вспоминал главу Полтавской военной администрации, что он в свое время также еще в октябре разглашал информацию о полке. Но тогда никакой реакции не последовало.

— Если открыть подозрение, которое СБУ огласило мэру Полтавы, то в частности фактически, это грубо говоря, речь идет о разглашении информации о военнослужащих. Это фактически приравнивается, я так понимаю, едва ли не к государственной измене, если я правильно оцениваю эту категорию преступления? И за такие какие-то вещи у нас политикам такого уровня выдвигали ли ранее подозрения?

— В общей сложности по этой статье предусмотрено до 12 лет заключения. То есть если говорить о коллаборационной деятельности, о государственной измене, то там даже возможны меньшие сроки. Поэтому если говорить по уровню ответственности, то да, вы правы, здесь где-то эти статьи близко. Да и вообще, если учитывать эти статьи военного времени, то довольно актуально. Сказать, что кому-то из столь высоких уровней чиновников или представителей местного самоуправления выдвигалось такое подозрение — нет. Я, в частности, не помню. Вот именно по разглашению мест дислокации военных — нет.

— И выходит, что это почему-то даже может кому-то уложиться, знаете ли, в эту историю определенного противостояния Офиса президента и местных властей? Мне кажется, то и дело представители, городские головы, кое-где вот упрекают Киев, что существует какое-то такое нездоровое напряжение. Видите ли вы что-то такое тоже в этой истории с Мамаем?

— Знаете, очень интересная ситуация, потому что то, о чем я говорю, очень важно знать детали от СБУ или от прокуратуры, понимать, насколько вот это заявление Мамая соответствует действительности. То есть, насколько это исчерпывающее подозрение? То есть, если мы говорим только об этом обращении, его 15 декабря, которое он делал к депутатам и сказал об этой части, было ли еще что-то.

Вот от этого очень многое зависит. Пока мы этого не понимаем, не можем ни опровергнуть, ни подтвердить. А СБУ пока и прокуратура дают эту 114 статью, и формулировку фактически без деталей, указанных в законодательстве. То есть тяжело понять, что под этим подразумевается.

— Были ли раньше попытки? Потому что на уровне заявлений кое-где можно услышать упреки и в коррупции, и чем-то подобном. Мы вспоминали и о недоверии, которое ему городской совет высказывал. То есть много всегда такого информационного было шума со знаком минус по отношению к господину Мамаю. Что, возможно, было ярче всего? Почему, по-вашему, это не было доведено до подозрения хотя бы?

— По Мамаю мы помним такое скандальное заявление в эфире телеканала НАШ, где он сказал, что на Донбассе «воюет Америка и Россия». Это, пожалуй, было одно из самых скандальных, что сказал Мамай. Мы не видим, чтобы тогда была какая-то реакция на этот счет. С самого начала полномасштабного вторжения он заявил, что поддерживает Украину, не будет работать под чужими флагами. И несколько объяснил свою позицию.

Потому что он сам понимал, что в СМИ много информации о нем распространяется, как о таком, знаете ли, мэре таких старых образцов времен Януковича, который против декоммунизации, который неоднозначно [высказывается] по Крыму, который за поддержку сепаратизма, он несколько все эти упреки в свою сторону опроверг. Хотя видим, что информация, которая была, она и осталась. В том числе и его выступления на эфирах. То есть фигура достаточно противоречивая, но сказать, чтобы что-то расследовать по государственной измене, или по каким-то другим статьям за тот период, сложно.

Не знаю, насколько там, кроме того, что было в публичной плоскости, еще было относительно его деятельности в должности мэра. Потому что была информация о блокировании гуманитарной помощи. Это больше в такой юридической плоскости, поэтому интересно, есть ли какие-то расследования и по этим делам. То есть, насколько там исчерпывающая доказательная база органов досудебного следствия.