Подозрение мэру Полтавы. Прокуратура настаивает на аресте и отстранении Александра Мамая

3 января, 17:01
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СБУ и Александр Мамай в здании горсовета Полтавы (Фото:Полтавщина)

СБУ и Александр Мамай в здании горсовета Полтавы (Фото:Полтавщина)

Прокуратура просит суд арестовать мэра Полтавы Александра Мамая и отстранить его от должности на 2 месяца.

Об этом во вторник, 3 января, заявил руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний на брифинге, передает издание Полтавщина.

По словам прокурора, во время военного положения содержания под стражей — это безальтернативная мера пресечения тем, кого подозревают в распространении информации о размещении ВСУ. А срок отстранения от должности в дальнейшем может быть продлен, если будет соответствующее ходатайство.

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Обращение об аресте Мамая было согласовано в понедельник, 2 января. После того, как ходатайство поступит в суд, у него 72 часа на рассмотрение.

Также прокурор уже согласовал обращение и об отстранении мэра Полтавы от должности. По закону на рассмотрение такого ходатайства суд имеет три дня с момента поступления.

29 декабря СБУ официально сообщила о подозрении мэру Полтавы Александру Мамаю по факту распространения данных о размещении подразделений ВСУ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сам Александр Мамай заявил, что обнародовал открытую информацию. Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому, сказав о попытке установить диктатуру в городе.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Полтава Арест Подозрение Прокуратура Александр Мамай

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