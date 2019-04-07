Подозрение, что главнокомандующим может стать наркозависимый человек - большая угроза - Порошенко Вчера, 20:21 3273 Цей матеріал також доступний українською Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service Порошенко пройдет допинг-тест Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service

Президент Украины Петр Порошенко решил пройти тесты Всемирного антидопингового агентства (WADA) в начале следующей недели.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина.

Цілковито підтримую заклик Володимира Кличка про проходження допінгового контролю кандидатами у Президенти. Наголошую, що я одразу ж пройду тести після прибуття в Україну представників найавторитетнішої у світі організації, яка виводила на чисту воду й російську допінгову агенцію 7 апреля 2019 г.

"Полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко о прохождении допингового контроля кандидатами в президенты. Подчеркиваю, что я сразу же пройду тесты по прибытии в Украину представителей авторитетной в мире организации, которая выводила на чистую воду и российское допинговое агентство", - заявил Порошенко.

Надзвичайно великою загрозою є підозра, що Президентом і Верховним головнокомандувачем може стати людина, яка не виключено, що має наркотичну залежність. У знятті цих питань зацікавлені і обидва кандидати, і кожен українець, який робитиме свідомий вибір 7 апреля 2019 г.

Он считает большой угрозой подозрение, что президентом Украины и главнокомандующим может стать человек, который, не исключено, может иметь наркотическую зависимость.