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Подозрение, что главнокомандующим может стать наркозависимый человек - большая угроза - Порошенко

Вчера, 20:21
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Подозрение, что главнокомандующим может стать наркозависимый человек - большая угроза - Порошенко - фото

Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service

Порошенко пройдет допинг-тест

Президент Украины Петр Порошенко решил пройти тесты Всемирного антидопингового агентства (WADA) в начале следующей недели.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина.

"Полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко о прохождении допингового контроля кандидатами в президенты. Подчеркиваю, что я сразу же пройду тесты по прибытии в Украину представителей авторитетной в мире организации, которая выводила на чистую воду и российское допинговое агентство", - заявил Порошенко.

Он считает большой угрозой подозрение, что президентом Украины  и главнокомандующим может стать человек, который, не исключено, может иметь наркотическую зависимость.

Теги:   Петр Порошенко Президентские выборы 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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