Подозрение, что главнокомандующим может стать наркозависимый человек - большая угроза - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко решил пройти тесты Всемирного антидопингового агентства (WADA) в начале следующей недели.
Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина.
"Полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко о прохождении допингового контроля кандидатами в президенты. Подчеркиваю, что я сразу же пройду тесты по прибытии в Украину представителей авторитетной в мире организации, которая выводила на чистую воду и российское допинговое агентство", - заявил Порошенко.
Он считает большой угрозой подозрение, что президентом Украины и главнокомандующим может стать человек, который, не исключено, может иметь наркотическую зависимость.