«Украина — его смертный приговор». Подоляк заявил, что диктатор Путин находится в мире иллюзий

26 декабря, 06:18
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Подоляк заявил, что Путин является циничным человеком (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin)

Подоляк заявил, что Путин является циничным человеком (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin)

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что между одурманенным населением РФ и кремлевским диктатором Владимиром Путиным есть большая разница в восприятии мира.

«Русские не понимают, что неотвратимость наказания – это ключевой элемент существования цивилизации как таковой. И они, естественно, сейчас группируются у оскорбления, которые им не позволяют убивать и разрушать другую страну, почему им сопротивляются и не становятся на колени», — заявил Подоляк.

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Он подчеркнул, что россиянам нравилось делать вид, что они являются наиболее образованной и культурной нацией, хотя на самом деле они примитивны.

«А вот Путин – это другая природа мышления. Это человек — максимально циничный, совершенно точно понимающий, что он делает. Он совершенно точно понимает, что он режим, он труслив, как любой трусливый закомплексованный человек. Он очень четко понимает, когда он причиняет кому-то вред, потому что это сущность его мышления — причинить кому-то вред. Путин считает, что он будет додавит. Я, к его большому сожалению, хочу сказать, что слово Украина для него — это смертный приговор», — сообщил Подоляк.

https://www.youtube.com/watch?v=qpatcTcf9-Y
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25 декабря российский диктатор Владимир Путин соврал, что с 2014 года, когда РФ начала войну против Украины, оккупировав Крым и территории Донецкой и Луганской областей, Москва «всегда стремилась разрешать споры путем мирных переговоров».

https://www.youtube.com/watch?v=5oDbkzbJjEI
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Владимир Путин Война в Украине Михаил Подоляк Война России против Украины

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