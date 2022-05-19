«Общество не интересует новый «Минск». Не предлагайте Украине прекращение огня — это невозможно без тотального вывода войск РФ — Подоляк

19 мая, 10:20
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине не нужно предлагать прекращение огня, потому что это невозможно без тотального вывода российских войск.

Война России против Украины — главные события 19 мая

«Не предлагайте нам прекращение огня — это невозможно без тотального вывода войск РФ. Украинское общество не интересует новый „Минск“ и возвращение войны через несколько лет», — заявил он.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1527181648776790019
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По его словам, пока страна-агрессор Россия не готова полностью оставить наши земли, наша переговорная платформа — оружие, санкции и деньги.

16 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг возможные уступки России для прекращения огня.

https://www.youtube.com/watch?v=VLMao20D9sQ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Михаил Подоляк Война России против Украины

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