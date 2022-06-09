«Единственный путь к победе — больше оружия». Попробовав кровь Европы однажды, Россия попытается выпить ее всю — Подоляк

9 июня, 12:40
Цей матеріал також доступний українською
Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что единственный путь к победе Украины — больше оружия.

По его словам, «попробовав кровь Европы однажды, Россия попытается выпить ее всю».

Читайте также:
Эффектно, но не эффективно против РФ? В Украине обсуждают идею закупки Железного купола: как он работает и может ли спасти города — разбор

«Запугать, унизить, ограбить, поставить на колени. Единственный язык, который понимает Россия, – язык силы. Наибольший страх Кремля – единство Запада. Единственный путь к победе – больше оружия. Добро должно иметь возможность защищать себя», — написал он в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1534827313686355968

9 июня стало известно, что США отправили очередную партию гаубиц M777 в рамках пакета военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Накануне в министерстве обороны Норвегии сообщили, что передали Украине 22 самоходных артиллерийских установки M109 вместе с оборудованием, запчастями и боеприпасами.

https://www.youtube.com/watch?v=V1LUQQGFJDA
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оружие Михаил Подоляк Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X