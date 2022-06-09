«Единственный путь к победе — больше оружия». Попробовав кровь Европы однажды, Россия попытается выпить ее всю — Подоляк 9 июня, 12:40 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что единственный путь к победе Украины — больше оружия.

По его словам, «попробовав кровь Европы однажды, Россия попытается выпить ее всю».

«Запугать, унизить, ограбить, поставить на колени. Единственный язык, который понимает Россия, – язык силы. Наибольший страх Кремля – единство Запада. Единственный путь к победе – больше оружия. Добро должно иметь возможность защищать себя», — написал он в Twitter.

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9 июня стало известно, что США отправили очередную партию гаубиц M777 в рамках пакета военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Накануне в министерстве обороны Норвегии сообщили, что передали Украине 22 самоходных артиллерийских установки M109 вместе с оборудованием, запчастями и боеприпасами.



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