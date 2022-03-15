Партнеры Украины до сих пор скромно стоят в стороне, опасаясь стать глобальными лидерами — Подоляк 15 марта, 10:38 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинские военные уверенно избивают россиян, а партнеры Украины до сих пор скромно стоят в стороне, опасаясь стать глобальными лидерами.

«20-й день героизма в стране. Настоящая свобода всегда стоит дорого. Остальные без конфигураций. РФ и дальше воюет только с мирными огородами, уничтожая их ночью ракетами. Наши военные уверенно избивают россиян по всем направлениям. Партнеры до сих пор скромно стоят в стороне, опасаясь стать глобальными лидерами», — написал он.

По его словам, российская армия почти не умеет воевать.

«У нас без изменений. Без изменений в том, что мы умеем воевать и это уже все понимают. Без изменений в том, что наши партнеры с удивлением все это смотрят и все еще решают, готовы ли они брать такую ​​ответственность, как берет Украина. Без изменений в том, что русская армия воевать практически не умеет», — сказал он.

По словам Подоляка, враг будет пытаться сломать нас, но это невозможно.

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