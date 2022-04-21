Украина отслеживает судьбу каждого украинца, принудительно депортированного в Россию — Подоляк
Люди идут у разрушенного танка в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина отслеживает судьбу каждого украинца, принудительно депортированного в Россию.
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«Мы отслеживаем судьбу каждого украинца, принудительно депортированного в Россию. Мы приложим максимум усилий, чтобы вернуть всех наших людей домой, но понимаем, что это нелегко», — написал он.
По его словам, возвращение депортированных украинцев домой будет еще одной войной с Россией – войной за наших граждан.
Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.
Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильственно вывезли на территорию РФ.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 тысяч гражданских.
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