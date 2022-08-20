Журналисты не нашли Арестовича в списках советников руководства Офиса президента. Подоляк прокомментировал 20 августа, 20:01 Алексей Арестович (Фото:president.gov.ua)

Журналисты издания Український тиждень не нашли Алексея Арестовича в перечне ни штатных, ни внештатных советников руководства Офиса президента. Позже в ОП заявили, что тот на самом деле — «советник сразу всего Офиса».

Как сообщила редакция Українського тижня, у президента и руководства ОП 46 штатных и внештатных советников — актуальные по состоянию на 18 августа данные изданию предоставили в ответ на запрос.

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«В перечне нет имени Алексея Арестовича, хотя есть другие известные публичные спикеры власти, например, Михаил Подоляк и Сергей Лещенко — оба являются советниками руководителя Офиса президента вне штата», — говорится в публикации Тижня.

В качестве примера там привели программу Фейгин live за 26 июля, где Арестович назвал себя «советником [главы ОП Андрея] Ермака». Он также опроверг приведенные им же предположения из Интернета о своем якобы увольнении с должности.

В конце мая 2022 года Арестович упоминался как советник руководителя Офиса президента на официальной странице ОП в Telegram, пишет издание. В частности, его аккаунты называли в перечне официальных для получения «достоверной информации из надежных источников». В то же время, как пишет Тиждень, в последние месяцы Арестович публично часто использует в отношении себя формулировку «советник Офиса президента, внештатный». Редакция такой формулировки должности не смогла найти ни в постановлениях и определениях судов, ни в распоряжениях, указах или других публичных документах госорганов.

Вскоре на публикацию отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, на самом деле Арестович не является ни советником руководителя Офиса президента Украины, ни советником кого-либо из его заместителей.

«Он так много говорит, что мы сделали его… советником сразу всего Офиса. Именно так его должность неизменно и называется уже несколько лет (по слогам): советник Офиса президента Украины. Каким он официально и является согласно штатному расписанию…» — написал Подоляк в Telegram.

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