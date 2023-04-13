«Феерические танцы». Подоляк высмеял очередные заявления Беларуси о перемирии 13 апреля, 06:44 Подоляк иронически воспринял заявления главы МИД Беларуси (Фото:Михаил Подоляк/Facebook)

Советник Офиса президента Михаил Подоляк высмеял очередные заявления Беларуси о необходимости немедленно установить перемирие с РФ.

"Феерические танцы феерических людей. Самый мощный фейковый "миротворец" - Беларусь - ультимативно предлагает нам прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Немедленно. И при этом - внимательно - не менее ультимативно настаивает на... полном запрещении передислокации, снабжении оружием," – заявил Подоляк.

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Он отметил, что Беларуси якобы говорит "дайте России вас дорезать".

Глава МИД Беларуси Сергей Алейник в среду, 12 апреля, призвал «немедленно» объявить перемирие между страной-агрессором Россией и Украиной и начать переговоры.

«Позиция Минска в отношении Украины однозначна: нужно остановить гибель людей, немедленно объявить перемирие и вступать в переговоры — чем раньше, тем лучше», — заявил он во время визита в Будапешт.