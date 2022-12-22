США приняли окончательное решение, что РФ должна проиграть — Подоляк 22 декабря, 12:11 Михаил Подоляк отметил, что мнение РФ ни Владимира Зеленского, ни Джо Байдена больше не волнует (Фото:ОПУ)

В Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают итоги его поездки в США как свидетельство того, что Вашингтон окончательно принял решение насчет необходимости обязательного поражения России в войне с Украиной.

Об этом в четверг, 22 декабря, заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

По его словам, результаты переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом четко продемонстрировали, что мнение кремлевского режима больше никого не волнует.

Видео дня

«США окончательно зафиксировали базу: 1. Россия должна проиграть. 2. Компромиссов „территории в обмен на псевдо/мир“ не будет. 3. Украина получит всю необходимую военную помощь. Максимально. 4. Истерика России „поговорите с нами“ никого не интересует», — написал он у себя в Twitter.

Читайте также: В Белом доме ответили на угрозы РФ по поводу поставок Украине систем Patriot

Накануне, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Там он встретился с главой Белого дома Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США.

