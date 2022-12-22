США приняли окончательное решение, что РФ должна проиграть — Подоляк

22 декабря, 12:11
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Михаил Подоляк отметил, что мнение РФ ни Владимира Зеленского, ни Джо Байдена больше не волнует (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк отметил, что мнение РФ ни Владимира Зеленского, ни Джо Байдена больше не волнует (Фото:ОПУ)

В Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают итоги его поездки в США как свидетельство того, что Вашингтон окончательно принял решение насчет необходимости обязательного поражения России в войне с Украиной.

Об этом в четверг, 22 декабря, заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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По его словам, результаты переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом четко продемонстрировали, что мнение кремлевского режима больше никого не волнует.

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«США окончательно зафиксировали базу: 1. Россия должна проиграть. 2. Компромиссов „территории в обмен на псевдо/мир“ не будет. 3. Украина получит всю необходимую военную помощь. Максимально. 4. Истерика России „поговорите с нами“ никого не интересует», — написал он у себя в Twitter.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1605849913144709120?fbclid=IwAR2lSQCJQShoNyd5gYdhKfzLGn5uUrQnUkWH1-RTcsHXT7kin3b5tz_Qc7U

Накануне, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Там он встретился с главой Белого дома Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Российская агрессия Джо Байден Владимир Зеленский Михаил Подоляк Война России против Украины

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