Европа сидит на пороховой бочке из-за ядерного шантажа РФ — Подоляк

8 августа, 16:24
Оккупанты захватили Запорожскую АЭС 4 марта в начале полномасштабного вторжения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты захватили Запорожскую АЭС 4 марта в начале полномасштабного вторжения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Европа сидит на пороховой бочке из-за угроз России устроить взрыв на Запорожской АЭС.

«Россия открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС», — написал он в Twitter.

Подоляк напомнил, что войска РФ заминировали территорию атомной электростанции, хранят снаряды в цехах, а также угрожают взорвать АЭС и оставить «выжженную землю», когда будут отступать.

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«Европа сидит на пороховой бочке. Где заявления от Совбеза ООН, ультиматумы МАГАТЭ, сюжеты CBS News?» — пишет Подоляк.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1556618710529593350
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Оккупанты захватили Запорожскую АЭС 4 марта в начале полномасштабного вторжения. Россияне ведут обстрелы украинских городов с территории станции, поскольку украинские силы не могут открыть ответный огонь. Также российские войска множество раз устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.

Генерал-майор РФ Валерий Васильев, который сейчас командует российским гарнизоном ЗАЭС заявлял, что «здесь будет либо русская земля, либо выжженная пустыня», а также признал, что оккупанты заминировали все важные объекты атомной станции.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Европа Шантаж Михаил Подоляк

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