«Перелом войны уже начинается». Подоляк сообщил, что ВСУ будут деблокировать юг страны в течение лета и осени

8 июля, 22:08
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переломный момент в войне России против Украины уже начинается и призвал жителей южных оккупированных регионов эвакуироваться.

«Определенный перелом войны уже начинается. Мы доказываем, что будем атаковать именно складские места и центры оперативного управления армейскими структурами», — сказал он в интервью 24 каналу.

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Он отметил, что россияне берут оперативную паузу из-за значительных потерь, как в живой силе, так и в технике. Подоляк добавил, что количество западного оружия сделает переломный момент ощутимым.

Советник отметил, что ВСУ начнут деблокировать территории в ближайшее время, а на юге страны очень эффективно работают украинские силы и порекомендовал местным жителям эвакуироваться.

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«Безусловно, мы будем туда заходить. Безусловно, в течении лета, осени мы будем деблокировать эти территории обязательно. Там будут идти горячие боевые действия, поэтому желательно, чтобы люди эвакуировались», — сказал Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях в Запорожской и Херсонской областях, а на фронте «очень мощно заработала западная артиллерия».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Офис президента Украины Михаил Подоляк

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