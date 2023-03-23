Разговор Зеленского с Си Цзиньпином планируется, для этого работают МИД и ОП — Подоляк

23 марта, 20:57
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Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Alexei Maishev/Kremlin via REUTERS)

Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Alexei Maishev/Kremlin via REUTERS)

Советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что разговор главы государства Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином планируется.

«В планах есть. Организационно занимается и Офис президента, и МИД — и Ермак, и Кулеба. Инициативно мы предлагаем, потому что кроме президента Зеленского сегодня пояснить последствия неправильной финализации войны практически некому, ведь президент довольно четко расставляет все акценты и среди наших партнеров, и в том числе, среди нейтральных стран», — заявил Подоляк.

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Он подчеркнул, что в организации есть сложности из-за «отсутствия в данный момент у Китая четкой позиции по степени своего участия в урегулировании военных вопросов между Украиной и РФ».

«Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть, хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или, все-таки, он будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил», — заявил советник ОП.

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20−22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углубления партнерства.

FT сообщила, что после визита к главе Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским. Однако, по словам президента Украины, Пекин пока не подтвердил это.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   МИД Украины Владимир Зеленский Си Цзиньпин Офис президента Украины Михаил Подоляк

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