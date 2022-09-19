Российские «референдумы» ничего не изменят для Украины и международного сообщества — Подоляк 19 сентября, 21:46 Михайло Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что проведение псевдореферендумов на захваченных украинских территориях ничего не изменит для украинских властей и международного сообщества.

«Российские пропагандисты влюблены в „референдумы“ как панацею. У меня есть для них плохие новости», — пишет Подоляк в Twitter.

Советник напомнил, что существует глобальный консенсус и международное право.

Видео дня

«Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым — это Украина. Любые попытки перекрасить флаги — фикция, что ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров», — убежден он.

Ранее «общественная палата» террористической организации «ЛНР» призвала так называемого «главу республики» Игоря Пасечника немедленно провести «референдум» о признании оккупированных территорий Луганской области Украины частью РФ. Кремлевские марионетки из «ЛНР» заявили, что присоединение к РФ «обезопасит их».

На аналогичный шаг пошли боевики «ДНР», обратившись к марионетке Кремля Денису Пушилину и потребовав немедленно провести псевдореферендум о «принятии в состав РФ».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.