Российские «референдумы» ничего не изменят для Украины и международного сообщества — Подоляк

19 сентября, 21:46
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Михайло Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Михайло Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что проведение псевдореферендумов на захваченных украинских территориях ничего не изменит для украинских властей и международного сообщества.

«Российские пропагандисты влюблены в „референдумы“ как панацею. У меня есть для них плохие новости», — пишет Подоляк в Twitter.

Советник напомнил, что существует глобальный консенсус и международное право.

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«Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым — это Украина. Любые попытки перекрасить флаги — фикция, что ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров», — убежден он.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1571901596585562121
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Ранее «общественная палата» террористической организации «ЛНР» призвала так называемого «главу республики» Игоря Пасечника немедленно провести «референдум» о признании оккупированных территорий Луганской области Украины частью РФ. Кремлевские марионетки из «ЛНР» заявили, что присоединение к РФ «обезопасит их».

На аналогичный шаг пошли боевики «ДНР», обратившись к марионетке Кремля Денису Пушилину и потребовав немедленно провести псевдореферендум о «принятии в состав РФ».

https://www.youtube.com/embed/opvEZbJTOEs
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Референдум Офис президента Украины Михаил Подоляк

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