РФ обстреливает собственные города, чтобы отвлечь россиян от «холодильника» — Подоляк

6 июля, 12:37
Михаил Подоляк уверен, что Кремль в итоге все же понесет ответственность за свои военные преступления (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк уверен, что Кремль в итоге все же понесет ответственность за свои военные преступления (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российские войска обстреливают собственные города, чтобы отвлечь жителей РФ от резкого падения уровня жизни и дискредитировать Украину перед мировым сообществом.

Об этом он заявил в среду, 6 июля, у себя в Twitter.

Читайте также:
«Серия громких звуков». Россия обстреляла Белгород, чтобы обвинить ВСУ — что об этом известно

«Зачем России постоянные представления с обстрелом собственных городов? Чтобы отвлечь россиян от „холодильника“, поддерживать градус антиукраинской истерии и сорвать поставки западного оружия. Но все фиксируется», — написал представитель ОПУ.

Видео дня

Подоляк также выразил уверенность, что в итоге представители кремлевского режима предстанут перед трибуналом за военные преступления, как против украинцев, так и против собственных граждан.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1544607572086427648
https://www.youtube.com/embed/Q4FJeQ7rntQ
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Работа украинских артиллеристов с РСЗО Град (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)
«Нужно деконструировать империю» /
Израильский военный аналитик Игаль Левин — об украинском оружии, мифах о войне и решающей битве
6 июля, 12:25
События
Фушиа Сируа: «Оптимизм можно развить» (Фото:stokkete/Depositphotos)
Источник вечной молодости. Почему оптимисты живут дольше
Фушиа Сируа
Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Сложная задача. Что изменилось между Путиным и Лукашенко

Путин точно так же хочет подгрести себе под брюхо Беларусь, как и Украину

6 июля, 11:15
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X