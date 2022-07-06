РФ обстреливает собственные города, чтобы отвлечь россиян от «холодильника» — Подоляк 6 июля, 12:37 Михаил Подоляк уверен, что Кремль в итоге все же понесет ответственность за свои военные преступления (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российские войска обстреливают собственные города, чтобы отвлечь жителей РФ от резкого падения уровня жизни и дискредитировать Украину перед мировым сообществом.

Об этом он заявил в среду, 6 июля, у себя в Twitter.

«Зачем России постоянные представления с обстрелом собственных городов? Чтобы отвлечь россиян от „холодильника“, поддерживать градус антиукраинской истерии и сорвать поставки западного оружия. Но все фиксируется», — написал представитель ОПУ.

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Подоляк также выразил уверенность, что в итоге представители кремлевского режима предстанут перед трибуналом за военные преступления, как против украинцев, так и против собственных граждан.

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