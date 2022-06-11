«Относиться к людям индивидуально». Подоляк рассказал, может ли российский олигарх Фридман получить украинское гражданство 11 июня, 12:39 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Недавно глава НАПК Александр Новиков заявил, что подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман интересуется получением украинского гражданства. В интервью Радио НВ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, на каком этапе находятся консультации и снимут ли санции с Фридмана в случае получения им паспорта гражданина Украины.

Так, по словам Подоляка, в ночь с 23 на 24 февраля, каждый человек должен был выбрать путь, которым он хочет идти, — "или пророссийский, или цивилизованный, которым идет Украина".

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«На мой взгляд, весь российский бизнес или культурная элита, журналистское сообщество — кто из России, кто для себя выбрал белую сторону, вправе вести консультации в любой стране для того, чтобы отказаться от российского гражданства и любого вида поддержки. Если ты гражданин России сегодня в рамках той политической системы, это пассивная поддержка этого политического формата», — сказал он.

Советник главы ОП считает, что любой человек имеет право выбрать возможность выйти из поддержки российского режима. Поэтому Фридман может вести какие-либо переговоры с любой страной для того, чтобы отказаться от поддержки РФ.



В то же время, Подоляк отметил, что Украина не будет никому помогать, чтобы против них снимали санкции.

«Мы не будем этого делать. Для нас принципиально, чтобы все, кто отвечает за формирование политического режима, который сегодня есть в РФ, а это неонацистский режим, чтобы все эти люди несли определенную ответственность — ту или иную, в том числе санкционную», — подчеркнул он.

Он также добавил, что хочет, чтобы к людям в этом случае относились индивидуально.

«Это ведь не принцип «дети отвечают за поступки родителей», это принцип, чтобы каждый человек отвечал за свой выбор. И если Фридман хочет доказать, что он не поддерживает [РФ]; что он готов инвестировать в то, чтобы этого режима не было; что он хочет отмежеваться от этого режима — не только Фридман, а кто угодно — он имеет на это право. Я хочу, чтобы мы относились к людям индивидуально», — сказал Подоляк.

Ранее в интервью Forbes Украина глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков рассказал, что находящийся под санкциями Евросоюза, Британии и ряда других стран, российский олигарх Михаил Фридман интересуется получением украинского паспорта. Бизнесмен родился во Львове, имеет гражданство РФ и Израиля.

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