«Это не вопрос дня или месяца». Подоляк рассказал, когда Украина освободит захваченные южные регионы 26 мая, 19:35 Цей матеріал також доступний українською Cоветник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Украина освободит оккупированные южные регионы, когда РФ потеряет наступательный потенциал, а ВСУ накопят достаточно сил. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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«Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, Украина накопит достаточно сил — юг нашей страны будет обязательно освобожден. Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года», — написал он в Telegram.

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Подоляк добавил, что на оккупированных территориях Россия пытается убедить южан, что Украина их бросила, а «русский мир» пришел надолго. Советник сообщил, что это «классическая российская психологическая операция», а оккупанты пытаются вызвать чувство обиды, а затем «конвертировать это в гнев обиженных».

«Украинский флаг снова будет развеваться над Херсоном. Не завтра, но скорее, чем кто-нибудь может себе представить», — подчеркнул он.

По данным КМИС, 82% украинцев, которые проживают на территориях страны, захваченных российскими оккупантами после 24 февраля, отрицательно относятся к РФ.

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